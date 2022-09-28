Читатели Daily Mail назвали виновных в атаке на "Северные потоки"
Читатели Daily Mail обвинили Соединенные Штаты в атаке на "Северный поток"
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. По мнению читателей британского издания Daily Mail, за ситуацией с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит Белый дом.
По мнению пользователя DallasDallas, с ЧП в Балтийском море связан американский президент Джо Байден. "Ранее они на это намекали", — отмечает он.
"Запад как всегда обвиняет других без доказательств", — добавляет юзер Cerebral98.
"Месяцами ранее Байден заявил, что он это сделает, и вот он это сделал", — рассуждает еще один пользователь Tenngal2.
"Нет, это сделали американцы. Только им это может быть выгодно", — отвечает Simon Templar.
"Это похоже на очередную провокацию ЦРУ", — добавляет читатель Mr. Zip.
"И зачем Путину приказывать взорвать газопровод, когда он может по желанию остановить его работу? Тут пахнет ЦРУ", — резюмирует smifta.
В понедельник компания-оператор газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG сообщила о ЧП в водах Дании. Труба была заполнена техническим газом сразу после завершения строительства нитки. Сообщалось, что на нитке А резко упало давление. Позднее оператор другого газопровода — "Северный поток" — Nord Stream AG сообщил о снижении давления на обеих нитках этого газопровода.
https://1prime.ru/gas/20220928/838287911.html
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