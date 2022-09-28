МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. По мнению читателей британского издания Daily Mail, за ситуацией с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит Белый дом. Кто сделал дыру в "Северных потоках" и чему радуются в Европе

По мнению пользователя DallasDallas, с ЧП в Балтийском море связан американский президент Джо Байден. "Ранее они на это намекали", — отмечает он.

"Запад как всегда обвиняет других без доказательств", — добавляет юзер Cerebral98.

"Месяцами ранее Байден заявил, что он это сделает, и вот он это сделал", — рассуждает еще один пользователь Tenngal2.

"Нет, это сделали американцы. Только им это может быть выгодно", — отвечает Simon Templar.

"Это похоже на очередную провокацию ЦРУ", — добавляет читатель Mr. Zip.

"И зачем Путину приказывать взорвать газопровод, когда он может по желанию остановить его работу? Тут пахнет ЦРУ", — резюмирует smifta.

В понедельник компания-оператор газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG сообщила о ЧП в водах Дании. Труба была заполнена техническим газом сразу после завершения строительства нитки. Сообщалось, что на нитке А резко упало давление. Позднее оператор другого газопровода — "Северный поток" — Nord Stream AG сообщил о снижении давления на обеих нитках этого газопровода.