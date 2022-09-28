БЕРЛИН, 28 сен — ПРАЙМ. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть разрушены навсегда, если их оперативно не отремонтировать, пишет немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах. Германия уверена, что утечки на "Северных потоках" не несут риска экологии

"Органы безопасности Германии предполагают, что три трубы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда придут в негодность после того, как случились предполагаемые диверсии. Если их оперативно не отремонтировать, в трубопроводы попадет много соленой воды, которая разъест их", — отмечает газета со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Указывается также, что Федеральная полиция теперь усилит контроль над территориальными водами Германии, а ее корабли будут пристальнее следить за соответствующими маршрутами критической инфраструктуры. Кроме того, федеральные земли должны усилить защиту прибрежных территорий на Северном и Балтийском морях. Существует также озабоченность по поводу защиты строящихся терминалов сжиженного газа, подводных и телекоммуникационных кабелей, добавило издание.

По данным Tagesspiegel, со ссылкой на экспертов и правительственные круги, из-за сложности диверсии она могла быть осуществлена только государственным субъектом. "Спекуляции указывают в сторону России, но мотив неясен", — пишет газета. Она уточняет, что Россия понесла миллиардные убытки из-за повреждения трубопроводов.

Издание также отмечает, что в настоящее время анализируются спутниковые снимки возможных перемещений судов в преддверии взрывов. По одной из версий, водолазы могли заложить взрывчатку на двух трубах "Северного потока" и одну из двух труб "Северного потока 2" — еще не введенного в эксплуатацию проекта.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.