МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 43,7 миллиона кубометров на 30 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
По словам Куприянова, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43,7 миллиона кубометров на 30 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, отметил представитель компании.
С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20220930/838308675.html
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