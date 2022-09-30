МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 43,7 миллиона кубометров на 30 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Стоимость газа в ДНР снизилась в среднем на три рубля

По словам Куприянова, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43,7 миллиона кубометров на 30 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, отметил представитель компании.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.