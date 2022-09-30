МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия поддержала введение "потолка цен" на российский газ и переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками с которыми ЕС "может вести переговоры". Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Глава минфина Франции призвал срочно снизить цены на газ и электричество

"Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнёрами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах", — сказала она журналистам перед внеочередным советом министров энергетики стран ЕС.

Политик добавила, что европейским властям стоит ввести лимит цен на природный газ для генерации электричества на региональном уровне. ЕК готова разработать такой проект, подчеркнула еврокомиссар.

По словам Симсон, "результатом не может быть рост спроса на энергоресурс".