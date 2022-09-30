МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Некоторые силы" попытаются использовать ситуацию с "Северными потоками" для обвинения в произошедшем России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко встречается с главой ВЭБ в Минске, сообщило СМИ

"На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата", — передает слова белорусского лидера агентство Белта.

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.