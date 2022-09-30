МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" остаток аванса за сентябрь в размере 24 миллионов долларов, выполнил контрактные обязательства, заявил глава компании Вадим Чебан. Молдавия закупит и будет хранить на Украине газ

"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере 23,898 миллиона долларов. Таким образом, компания, при содействии правительства Республики Молдова, исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа", — отметил он в мессенджере Telegram.

По словам Чебана, компания заплатила около 36 миллионов долларов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщала, что представители "Газпрома" не подтвердили планы поставлять газ в республику в октябре, так как "Молдовагаз" не выплатил авансовый платеж. Чебан заверял, что компания выплатит остаток средств до конца сентября.