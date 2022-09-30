МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Болгарский президент Румен Радев заявил о готовности операторов газовых сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии содействовать увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу. Азербайджан увеличил добычу и экспорт газа с начала года

По сообщению агентства Рейтер, Радев заявил в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия "предложили свои сети для более быстрой доставки азербайджанского газа в Европу".

Ранее на этой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы. Сийярто также отметил, что была достигнута договоренность о будущих поставках азербайджанской электроэнергии в Европу по маршруту, пролегающему через территорию Грузии, Румынии и Венгрии.

Евросоюз и Азербайджан в июле подписали меморандум о взаимопонимании, который включает удвоение мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Как сообщала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, объёмы поставок "голубого топлива" из Азербайджана в Евросоюз, как ожидается, увеличатся более чем вдвое к 2027 году.

В пресс-релизе Еврокомиссии уточнялось, что новый меморандум о взаимопонимании включает удвоение мощностей Южного газового коридора с тем, чтобы к 2027 году ежегодно поставлять в ЕС не менее 20 миллиардов кубометров газа. ЕС получил из Азербайджана около 8,1 миллиарда кубометров газа в 2021 году и ожидает 12 миллиардов кубометров в 2022 году, отмечалось в релизе.