МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Расширение мощности "Турецкого потока" для увеличения поставок по нему технически возможно, однако вопрос заключается скорее в политических предпосылках, прокомментировали РИА Новости эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ). Голландия не комментирует ситуацию с лицензией оператора "Турецкого потока"

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом. Стороны обсудили расширение мощностей газового транзита в направлении восток-запад. При этом председатель венгерского правительства отметил, что, присоединившись к "Турецкому потоку", Турция стала одной из важнейших транзитных стран для поставок газа в Венгрию.

По мнению экспертов ЦРЭ, мощность непосредственно "Турецкого потока" увеличить "с технической стороны возможно".

"Напомним, что "Турецкий поток" (еще под названием "Южный поток") должен был иметь в два раза большую мощность (64 миллиарда кубометров вместо 32 миллиардов кубометров) и четыре нитки вместо двух. Однако существуют ли политические предпосылки для такого расширения системы — это сейчас самый большой вопрос", — говорят они.

Турция в таком случае может стать ключевой страной-транзитером российского газа, как когда-то была Украина. Но сейчас ветка "Турецкого потока", идущая в Болгарию и далее в Сербию и Венгрию, загружена полностью, притом что Болгария в настоящий момент не закупает российский газ, отмечают в ЦРЭ.

"На любом газопроводе есть возможности для повышения производительности, но в морской части "Турецкого потока" (это лимитирующий участок) они ограничены объемом около 1 миллиарда кубометров в год. Если речь идет о более существенном росте поставок, то необходимо класть новые нитки труб через Черное море и расширять всю систему даже в Турции, Болгарии и Сербии", — резюмировали эксперты.