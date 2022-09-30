БУДАПЕШТ, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил Венгрии, что газопровод "Турецкий поток" работает бесперебойно и Будапешт получает весь газ в полном объеме, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

"Сегодня появилась тревожная информация в связи с "Турецким потоком". Мы сразу же связались с "Газпромом", где подтвердили: трубопровод работает бесперебойно и так и будет дальше. Весь объем стабильно поступает в нашу страну", — написал Сийярто в соцсетях.

Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне провел переговоры со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом. Стороны обсудили расширение мощностей газового транзита в направлении восток-запад. Орбан при этом отметил, что, присоединившись к "Турецкому потоку", Турция стала одной из важнейших транзитных стран для поставок газа в Венгрию.