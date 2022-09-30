"Газпром" ищет решения для возобновления работы "Северных потоков", но не дает сроков
ООН, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Сейчас мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы "Северный поток". Сроки такой работы, сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно", — сказал Куприянов.
"Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача", — добавил он.
По его словам, первоочередные шаги — это физическое обследование мест повреждений. "В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса", — заключил он.
В момент разрыва "Северного потока" и "Северного потока 2" в трех нитках было около 800 миллионов кубометров газа, также рассказал Куприянов.
"По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения — это потребление Данией за три месяца", — сказал Куприянов.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://1prime.ru/gas/20220930/838321223.html