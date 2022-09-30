ООН, 30 сен — ПРАЙМ. "Газпром" ищет возможные решения для возобновления работоспособности системы "Северный поток", заявил по видеосвязи на заседании СБ ООН официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Газпром" подтвердил Венгрии бесперебойность поставок по "Турецкому потоку"

"Сейчас мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы "Северный поток". Сроки такой работы, сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно", — сказал Куприянов.

"Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача", — добавил он.

По его словам, первоочередные шаги — это физическое обследование мест повреждений. "В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентной. По сути Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса", — заключил он.

В момент разрыва "Северного потока" и "Северного потока 2" в трех нитках было около 800 миллионов кубометров газа, также рассказал Куприянов.

"По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения — это потребление Данией за три месяца", — сказал Куприянов.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".