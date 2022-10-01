Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставить газ в субботу
Итальянская Eni сообщила, что "Газпром" заявил о невозможности поставить газ в субботу
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РИМ, 1 окт — ПРАЙМ. Российский "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию, говорится в сообщении итальянской компании.
"Газпром" cообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодняшний день объемы газа в связи с заявленной невозможностью транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", — говорится в коммюнике. Eni предоставит новую информацию, "если поставки будут возобновлены".
https://1prime.ru/gas/20221001/838324538.html
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