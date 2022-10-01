БАКУ, 1 окт — ПРАЙМ. Азербайджанский природный газ обеспечит потребности Болгарии на 25-30%, следует из сообщения пресс-службы президента Азербайджана. Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставить газ в субботу

В городе София в субботу состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция – Болгария (IGB), по которому будет доставляться азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз – 2". В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. IGB будет доставлять в Болгарию природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении "Шахдениз – 2".

"Годовая пропускная способность газопровода составит 3 миллиарда кубометров. В перспективе этот показатель может быть увеличен до 5 миллиардов кубометров в год. Таким образом, азербайджанский природный газ обеспечит потребности Болгарии на 25-30%", — говорится в пресс-релизе.

Общая протяженность соединяющего газотранспортные сети Болгарии и Греции интерконнектора составляет 182 километра, стоимость — более 240 миллионов евро.

Транспортировка азербайджанского газа в Европу началась в конце 2020 года с вводом в эксплуатацию последнего сегмента Южного газового коридора – ТАР. В настоящее время покупателями азербайджанского газа являются Турция, Грузия, Греция, Болгария, Албания и Италия.