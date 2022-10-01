КИШИНЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" направила в российский "Газпром" запрос на резервирование дополнительных ежедневных запасов для обоих берегов Днестра, заявил в субботу на брифинге в Кишиневе вице-премьер страны Андрей Спыну. Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставить газ в субботу

Ранее Спыну сообщил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра.

"Компания "Молдовагаз" направила в "Газпром" запрос на резервирование на период 1-7 октября дополнительных ежедневных запасов для обоих берегов Днестра", — сказал Спыну.

В то же время в "Молдовагаз" сообщили в субботу, что годовые мощности за ней зарезервированы согласно контракту с "Газпромом".

"Речь идет в 5,7 миллиона м3 в сутки. Зарезервированных мощностей достаточно для обеспечения потребителей страны природным газом до начала отопительного сезона. Дополнительные мощности по покрытию потребности отопительных установок в объеме 2,36 миллиона м3 в сутки для обоих берегов Днестра могут быть предоставлены через ежедневные тендеры. Компания направила запрос на дополнительное резервирование на платформе RBP необходимых газовых мощностей", — отмечается в информации, опубликованной на официальном сайте предприятия.

В "Молдовагаз" подчеркнули, что с соответствии с контрактными условиями с "Газпром", для октября предусмотрена поставка природного газа в объеме 250 миллиона м3 (8,06 миллиона м3 в течение суток). Из них 80 миллиона м3 (2,58 миллиона м3 ежесуточно) для потребителей правого берега Днестра и 170 миллиона м3 (5,48 миллиона м3 ежесуточно) для потребителей в Приднестровье.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.