МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Объём экспорта российского газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток" в последнюю неделю сентября снизился примерно на 20-25% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого месяца, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). "Газпром" подтвердил Венгрии бесперебойность поставок по "Турецкому потоку"

Экспорт газа через пункт "Странджа 2 — Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, в последнюю неделю сентября составил около 32,5-38,1 миллиона кубометров, тогда как в аналогичном периоде августа объём достигал примерно 43,5-48,1 миллиона кубометров. Показатель опустился почти на 20-25%.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу по двум маршрутам — по газотранспортной системе Украины и "Турецкому потоку".

Начало военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил в четверг, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.