БЕРЛИН, 2 окт — ПРАЙМ. Если подозрение в умышленном подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" подтвердится, власти ФРГ могут инициировать собственное расследование произошедшего, заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман (СвДП). ФРГ, Дания и Швеция будут совместно расследовать ЧП на "Северных потоках"

"Возможно, в данном случае было совершено преступление, по которому федеральный прокурор мог бы инициировать от своего лица уголовное преследование", — заявил Бушманн в интервью изданию "Bild am Sonntag".

По словам министра, официальное расследование будет начато в случае подтверждения подозрения в подрыве "Северных Потоков".

"Мы бы выследили виновных — всеми доступными нашему конституционному государству инструментами", — подчеркнул Бушман.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках".

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".