МУРМАНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Утечка газа на нитке "Северного потока — 1" завершилась, давление стабилизировалось, сообщило датское энергетическое агентство. Одна из утечек на "Северном потоке — 2" стала менее интенсивной

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах "Северного потока — 1" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились", — говорится в сообщении в Twitter агентства.

В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке — 2".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.