Роскосмос рассказал о мониторинге ситуации в месте ЧП на "Северных потоках"
В Роскосмосе рассказали, что продолжают мониторить ситуацию в местах утечек на "Северных потоках"
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Роскосмос продолжает мониторить обстановку в местах утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" — новые спутниковые снимки опубликованы в воскресенье в Telegram-канале Роскосмоса.
"Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", — сообщили в госкорпорации.