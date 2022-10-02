МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Роскосмос продолжает мониторить обстановку в местах утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" — новые спутниковые снимки опубликованы в воскресенье в Telegram-канале Роскосмоса. Оператор "Северного потока" определил местоположение и причины ЧП

"Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", — сообщили в госкорпорации.

Съемка производилась космическим аппаратом "Канопус-В".

В четверг Роскосмос уже публиковал спутниковые снимки мест утечек на газопроводах в Балтийском море.