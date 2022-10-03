МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Объемы закачки газа в подземные хранилища ЕС вновь оказались выше отбора, прервав динамику прошлого дня, следует из данных Gas Infrastructure Europe. СМИ: британский энергорегулятор заявил, что стране грозит дефицит газа

По итогам газовых суток 1 октября (завершились в 7.00 мск) заполненность европейских ПХГ достигла 88,07 процента, увеличившись на 0,25 процентного пункта. Сейчас в этих "подземках" хранится в общей сложности 95,35 миллиарда кубометров топлива.

Днем ранее ПХГ в Европе переходили к нетто-отбору, когда объем потребления газа из хранилищ превышал закачку, из-за полного опустошения хранилища в Бельгии. Так, по итогам газовых суток 30 сентября ПХГ Европы потеряли 0,51 процентного пункта, опустев до 87,83%.

В целом сезон закачки газа в хранилища близится к завершению. Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, хотя в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре. "Газпром" остановил поставки газа через Австрию

Все страны Европейского Союза обязаны в этом году до 1 ноября заполнить ПХГ не менее чем на 80%. Этой отметки не смогут достигнуть Австрия (79,77%), Болгария (75,81%), Венгрия (73,83%), Латвия (52,63%) и теперь Бельгия (0%). При этом только 18 из 27 стран ЕС располагают подземными мощностями для хранения газа, емкость в них неравномерная.

По данным Еврокомиссии, газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа. Даже близкие к максимальным запасы топлива в крупных европейских странах не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".