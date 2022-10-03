КИШИНЕВ, 3 окт — ПРАЙМ. Молдавская Energocom получила лицензию на покупку природного газа на румынском рынке, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Европа вернулась к заполнению газовых хранилищ

"Начинаем неделю с хороших новостей из области энергетики: госпредприятие Energocom получило лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики и может покупать/продавать природный газ на румынском рынке", — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Energocom была зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на Украине, отметил Спыну.

Премьер также рассказал, что госпредприятие Moldelectrica подписало договор с Transelectrica Romania на экстренную поставку электроэнергии в случае необходимости, поскольку в этой области Молдавия зависит от поставок природного газа.

Молдавия в данный момент переживает энергетический кризис. В мае страну охватили антиправительственные митинги. Протестующие выступили против повышения цен на газ и продукты, а также возмутились росту инфляции и падению уровня жизни. "Газпром" подтвердил объем поставок газа в Молдавию в октябре

С 1 августа "Молдовагаз" начал отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа, а с октября в республике выросли тарифы на газ.

"Газпром" ранее предупредил, что Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент.