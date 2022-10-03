МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Потребление газа в мире в 2022 году снизится на 0,8%, а в 2023 году вырастет всего на 0,4%, сообщается в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. Молдавия сможет закупать газ напрямую у Румынии

"Мировой спрос на газ сократится на 0,8% в этом году, затем последует незначительный рост на 0,4% в 2023 году", — говорится в материалах агентства.

Отмечается, что к снижению потребления привели высокие цены на природный газ и дефицит предложения в большинстве регионов. Так, в странах ОЭСР в Европе спрос на газ снизился в январе-августе почти на 10% в годовом исчислении, при этом в промышленности падение составило примерно 15% из-за сокращения производства.

На азиатских рынках также наблюдалось небольшое снижение спроса, особенно в Индии и Корее. В Китае и Японии он практически не изменился. Прогнозируется, что в КНР в этом году спрос на газ вырастет, но менее чем на 2%, что является самым низким годовым темпом роста с начала 1990-х годов. Южная и Центральная Америка также зафиксировали падение спроса на газ в первом полугодии.

При этом, Северная Америка стала одним из немногих регионов, где спрос увеличился благодаря росту потребления газа со стороны производства электроэнергии и сравнительно более низким ценам, которые в то же время находятся на десятилетнем максимуме.

МЭА объясняет напряженность на газовых рынках, прежде всего, прекращением газового экспорта Россией в Европу по нескольким трубопроводам, что привело к сокращению российских поставок в этот регион почти на 50% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.