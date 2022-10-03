Eni не получит от "Газпрома" запрошенные на понедельник объемы газа
Итальянская Eni заявила, что в понедельник не получит от "Газпрома" запрошенные объемы газа
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni в воскресенье заявила, что не получит от российской компании "Газпром" газ, который она запросила на понедельник.
В уведомлении, опубликованном на платформе GME, итальянская компания отметила, что такая же ситуация, вероятно, будет сохранятся до 4 октября. Она заявила, что впоследствии предоставит новую информацию.
"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию с 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Российская компания заявила, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
https://1prime.ru/gas/20221003/838332726.html
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