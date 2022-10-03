МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni в воскресенье заявила, что не получит от российской компании "Газпром" газ, который она запросила на понедельник. "Газпром" ищет решения для возобновления работы "Северных потоков"

В уведомлении, опубликованном на платформе GME, итальянская компания отметила, что такая же ситуация, вероятно, будет сохранятся до 4 октября. Она заявила, что впоследствии предоставит новую информацию.

"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию с 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Российская компания заявила, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.