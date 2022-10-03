МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 41,8 миллиона кубометров на 3 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Eni не получит от "Газпрома" запрошенные на понедельник объемы газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,8 миллиона кубометров на 3 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал официальный представитель холдинга.

Отмечается, что с 11 мая из-за решения Украины прекратить прием транзита "голубого топлива" через ГИС "Сохрановка" поставки газа в Европу осуществляются только на ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.