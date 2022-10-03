МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями и "Газпромом" доложить об обеспечении россиян льготами на присоединение к газораспределительным сетям. МЭА спрогнозировало снижение потребления газа в мире в 2022 году

"…Обеспечить на льготной основе в газифицированных населенных пунктах технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий граждан", — говорится в тексте поручения, размещенном на сайте Кремля.

Как уточняется, к льготным категориям относятся многодетные семьи и малоимущие граждане, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также родственники погибших ветеранов и инвалидов войны.

Срок исполнения — до 1 ноября текущего года.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть проведение работ по технологическому присоединению на участках граждан, относящихся к льготным категориям, при поступлении от них соответствующей заявки.