Путин поручил доложить об обеспечении льгот на газификацию
Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 ноября доложить об обеспечении льгот на газификацию
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями и "Газпромом" доложить об обеспечении россиян льготами на присоединение к газораспределительным сетям.
"…Обеспечить на льготной основе в газифицированных населенных пунктах технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий граждан", — говорится в тексте поручения, размещенном на сайте Кремля.
Как уточняется, к льготным категориям относятся многодетные семьи и малоимущие граждане, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также родственники погибших ветеранов и инвалидов войны.
Срок исполнения — до 1 ноября текущего года.
Кроме того, глава государства поручил предусмотреть проведение работ по технологическому присоединению на участках граждан, относящихся к льготным категориям, при поступлении от них соответствующей заявки.
https://1prime.ru/gas/20221003/838333204.html
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