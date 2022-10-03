МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются почти на 6%, пока торгуются чуть выше 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа вернулась к заполнению газовых хранилищ

Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии торгов стоили 1930,6 доллара за тысячу кубометров (+0,9%), однако вскоре перешли к снижению. По состоянию на 10.00 мск цена на газ составляет 1802,6 доллара (-5,8%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1913,1 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. Eni не получит от "Газпрома" запрошенные на понедельник объемы газа

Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.