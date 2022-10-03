МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5% в феврале, если поставки российского трубопроводного газа в регион полностью прекратятся с 1 ноября, а предложение сжиженного природного газа будет ограниченным, говорится в новом ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА спрогнозировало значительный рост европейского импорта СПГ в этом году

МЭА отмечает, что на конец сентября европейские "подземки" заполнены почти на 90%. Однако риск полной потери российских поставок представляет собой большую сложность для заполнения ПХГ следующей зимой. Поэтому агентство оценило последствия, если экспорт из РФ прекратится с 1 ноября.

"В феврале газовые хранилища будут заполнены менее чем на 20% при высоком уровне предложения СПГ и почти на 5% при условии низкого предложения СПГ. Падение запасов до этих уровней повысит риск перебоев с поставками в случае поздних холодов", — считают эксперты МЭА.

"Для поддержания запасов газа выше 25% при снижении поставок СПГ потребуется сократить спрос на газ в ЕС зимой на 9% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. А чтобы поддерживать уровень запасов выше 33%, нужно будет сократить спрос на 13%", — пишут они.

Таким образом, меры по экономии газа будут иметь важнейшее значение для минимизации отбора из ПХГ и поддержания запасов на адекватном уровне до конца отопительного сезона, заключают в МЭА.