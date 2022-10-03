МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Великобритания ускорит выдачу лицензий для разработки новых газовых месторождений в Северном море, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на главу Управления Северного моря (NSTA) Энди Сэмюэла.

"В эти необычные времена безопасность (энерго)снабжения вызывает озабоченность… (Регулятор сделает) все возможное для поддержки внутреннего производства", — сказал Сэмюэл изданию.

По его словам, лицензии на разработку новых месторождений газа в южной части Северного моря получат приоритетное значение, и NSTA ускорит прием и рассмотрение заявлений на их выдачу, сообщает газета.

Однако Сэмюэл отметил, что в ближайшее время выдача лицензий не сможет значительным образом снизить зависимость Великобритании от импорта энергоносителей из других стран. Добыча газа на некоторых месторождениях, которые будут открыты после выдачи лицензий, будет активно вестись только через год или полтора. Кроме того, бассейн Северного моря является старым и хорошо изученным месторождением, поэтому значительный рост добычи газа маловероятен.

В настоящее время объем добытого в Северном море газа может удовлетворить только около 40% потребностей Великобритании, и, по прогнозам NSTA, этот показатель упадет до 30% к 2030 году, пишет Financial Times. Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа

Ранее правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.