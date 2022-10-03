МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Снимки со спутников показывают, что утечки газа из газопроводов "Северного потока" в Балтийском море прекратились. На это обратили внимание корреспонденты РИА Новости. СМИ: ВМС Швеции посетили район "Северных потоков" за несколько дней до ЧП

Как отмечается, американские спутники Wordview-1 и Wordview-2 производили съемку района ЧП 1 и 2 октября. Судя по снимкам, утечки прекратились.

Ранее о прекращении утечек и стабилизации давления сообщило датское энергетическое агентство.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.

Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

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