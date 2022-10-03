МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В Кремле на данный момент нет понимания, на какое международное сотрудничество в восстановлении ниток "Северных потоков" может рассчитывать Россия на фоне истерически-антагонистической позиции всего коллективного Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Снимки со спутников подтвердили прекращение утечек из "Северных потоков"

"Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом восстановить можно все что угодно… Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая, такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны, и непонятно, конечно, еще предстоит произвести обследование этих районов, и понять, что там внизу, что там на дне, чтобы понять размер бедствия", — сказал он.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможности международного сотрудничества по восстановлению "Северных потоках", а также по срокам выполнения работ.

На прошлой неделе инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили целенаправленную диверсию.

Как заявлял вице-премьер России Александр Новак, для восстановления газопроводов есть технические возможности, но это требует времени и соответствующих средств.