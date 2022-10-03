МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. США выгодно продавать дорогой СПГ, также есть страны, технологически способные к диверсии на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Запад занял истеричную позицию по "Северным потокам", заявил Песков

"Определенно есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене. Это первое. Эта страна хорошо известна — Соединенные Штаты Америки. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Тоже всем специалистам хорошо известны эти страны", — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, Россия и страны Европы, которые лишатся резервного, маршрута по поставке столь необходимого для экономики газа, совершенно не заинтересованы в ЧП на трубопроводах.

На прошлой неделе инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили целенаправленную диверсию.