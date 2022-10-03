МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в нынешнем году снизил добычу газа на 2%, однако планирует увеличивать ее за счет разработки месторождений на западе страны, заявил председатель правления компании Юрий Витренко. Глава "Нафтогаза" рассказал о переходе Украины на отопление мусором

"Наша компания потеряла часть скважин, но благодаря героическому труду газовиков снижение добычи минимальное — 2% от начала года….Мы планируем интенсивно раскрывать потенциал месторождений на западе Украины, который является достаточно большим", — приводятся слова Витренко на сайте компании.

"Группа "Нафтогаз" увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование. В частности, ГПУ "Львовгаздобыча" (одно из трех управлений АО "Укргаздобыча"), которое оперирует месторождениями в пяти западных областях, с начала года передало в газотранспортную систему на 2% больше голубого топлива по сравнению с 2021 годом", — отметил Витренко.

"Нафтогаз" ежегодно увеличивает капитальные вложения в разведку и добычу. В частности, в следующем году инвестиции вырастут на 15% после утверждения правительством финансового плана "Нафтогаза", — добавил глава компании.

Согласно данным на сайте "Нафтогаза", добыча газа по итогам 2021 года составила 12,93 миллиарда кубометров. В июне Витренко говорил, что "Нафтогаз" ожидает снижения добычи газа в стране в 2022 году — по сравнению с 2021 годом — на 5-10%, до 12 миллиардов кубометров.