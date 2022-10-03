Итальянская Eni изучит варианты возобновления поставок от "Газпрома"
Итальянская Eni изучит варианты возобновления поставок газа от "Газпрома" через Австрию
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РИМ, 3 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая Eni ищет возможности для возобновления поставок российского газа через Австрию, сообщили РИА Новости.
"В ближайшие несколько часов Eni намерена оценить с австрийским оператором и "Газпромом" некоторые варианты разблокирования поставок", — говорится в заявлении компании.
При этом группа не стала раскрывать имеющиеся варианты до их согласования сторонами.
"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию с 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Российская компания заявила, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
В понедельник Eni сообщила, что поставки не возобновились.
https://1prime.ru/gas/20221003/838337400.html
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