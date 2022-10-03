РИМ, 3 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая Eni ищет возможности для возобновления поставок российского газа через Австрию, сообщили РИА Новости. Eni не получит от "Газпрома" запрошенные на понедельник объемы газа

"В ближайшие несколько часов Eni намерена оценить с австрийским оператором и "Газпромом" некоторые варианты разблокирования поставок", — говорится в заявлении компании.

При этом группа не стала раскрывать имеющиеся варианты до их согласования сторонами.

"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию с 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Российская компания заявила, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

В понедельник Eni сообщила, что поставки не возобновились.