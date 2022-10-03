Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ
Президент Сербии Вучич ждет ухудшения в экономике Восточной и Центральной Европы из-за энергокризиса
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Состояние экономики в странах Восточной и Центральной Европы ухудшится из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь на газ, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Ситуация сейчас очень плохая и будет еще хуже", — сказал он.
Вучич принял участие в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сообщил, что за последние годы Сербия добилась хороших результатов в экономике и индустриализации, нарастила объемы торговли со своими партнерами. "Мы изменили страну, и все, что мы сделали, может пропасть за шесть месяцев. Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей", — подчеркнул Вучич.
По его словам, проблема заключается не только в нехватке топлива, но и в его подорожании. Сербский лидер отметил, что платить такую высокую цену за газ не готовы ни компании, ни государство, ни потребители.
Вучич отметил, что Сербия, Венгрия и Австрия продолжат помогать друг другу, однако риски для региональной экономики и потери бюджетных средств остаются высокими.
https://1prime.ru/gas/20221003/838338538.html
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