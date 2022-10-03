МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Состояние экономики в странах Восточной и Центральной Европы ухудшится из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь на газ, заявил президент Сербии Александр Вучич. Эксперт оценил шансы Молдавии преодолеть зиму на румынском газе

"Ситуация сейчас очень плохая и будет еще хуже", — сказал он.

Вучич принял участие в конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он сообщил, что за последние годы Сербия добилась хороших результатов в экономике и индустриализации, нарастила объемы торговли со своими партнерами. "Мы изменили страну, и все, что мы сделали, может пропасть за шесть месяцев. Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей", — подчеркнул Вучич.

По его словам, проблема заключается не только в нехватке топлива, но и в его подорожании. Сербский лидер отметил, что платить такую высокую цену за газ не готовы ни компании, ни государство, ни потребители.

Вучич отметил, что Сербия, Венгрия и Австрия продолжат помогать друг другу, однако риски для региональной экономики и потери бюджетных средств остаются высокими.