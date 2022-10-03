МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Венгрия готова помогать Сербии с газом, но его запасов хватит лишь на пять-шесть месяцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции с лидерами Сербии и Австрии Александром Вучичем и Карлом Нехаммером. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

Орбан отметил, что во времена, "когда все заботится лишь о себе", Сербия проявила дружеский жест, обеспечив транзит газа из России в Венгрию по единственному на сегодняшний день маршруту.

"И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии, каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию", — подчеркнул политики.

По его словам, остальные маршруты поставок газа либо уже парализованы, либо будут парализованы, поэтому Будапешт может рассчитывать только на южное направление и "Турецкий поток".

Орбан ранее обсудил со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом расширение мощностей газового транзита в направлении восток-запад. Орбан при этом отметил, что Турция, присоединившись к "Турецкому потоку", стала одной из важнейших транзитных стран для поставок газа в Венгрию.