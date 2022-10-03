ПРАГА, 3 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии наполнены на 89%, в них находится более 3 миллиардов кубометров газа, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава минпромторга Йозеф Сикела. Чехия хочет получить мощности в немецких СПГ-терминалах

"Несмотря на то, что газ из РФ больше не поступает в Чехию, нам удалось наполнить подземные газохранилища на 89%, в них сейчас находится более чем 3 миллиарда кубометров газа. В частности, в сентябре в газохранилища было добавлено 150 миллионов кубометров газа", — сказал Сикела.

По словам министра, сейчас газ поступает в Чехию из Норвегии, а также через терминалы с сжиженным природным газом в Бельгии и Нидерландах. В целом потребление газа в Чехии в первые 8 месяцев этого года уменьшилось на 18%, отметил Сикела.

В свою очередь, замглавы минпромторга Петр Тршешняк сообщил, что ведомство подает пример другим в экономии газа и электричества.

"В зданиях нашего министерства температура снижена до уровня 19-21 градус, а помещения с туалетами, склады и коридоры теперь вообще не отапливаются. Вода нагревается максимально до 45 градусов. Благодаря этим мерам, в сентябре нам удалось снизить потребление газа на 20%, а электричества – на 13%", — сказал замминистра.