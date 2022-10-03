АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция хочет подписать газовое соглашение с Ливией. Турция запланировала первые поставки черноморского газа на сушу

Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что между Турцией и Ливией подписан меморандум о взаимопонимании в области углеводородов.

"Сегодня, надеюсь, будет подписан также меморандум о взаимопонимании в области газа", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Ливии.