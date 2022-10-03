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2022
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В Турции заявили о намерении подписать газовое соглашение с Ливией
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция хочет подписать газовое соглашение с Ливией. Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что между Турцией и... ПРАЙМ, 03.10.2022
энергетика, новости, газ, турция, ливия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция хочет подписать газовое соглашение с Ливией.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что между Турцией и Ливией подписан меморандум о взаимопонимании в области углеводородов.
"Сегодня, надеюсь, будет подписан также меморандум о взаимопонимании в области газа", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Ливии.