ТОКИО, 3 окт — ПРАЙМ. Япония заявила протест Китаю в связи с односторонней разработкой газового месторождения, расположенного в Восточно-китайском море, сообщило агентство Киодо. Япония в августе нарастила импорт СПГ из России на 211%

Отмечается, что МИД Японии заявил протест в связи с тем, что на установке, построенной на китайской стороне от линии разграничения оборудования, появились признаки горения газа. Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси передал протест через посольство Китая в Японии.

В июне Япония заявляла протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море за разделительной линией между Японией и Китаем. На установке было размещено буровое оборудование.

КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.

Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.

В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.