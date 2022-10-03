МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Команда специалистов из Гётеборгского университета в Швеции отправилась на места ЧП на "Северных потоках" в Балтийском море, чтобы оценить ущерб экологии в результате этого инцидента, сообщает шведская газета Dagens Nyheter. СМИ: ВМС Швеции посетили район "Северных потоков" за несколько дней до ЧП

Как сообщает издание, команда специалистов, состоящая из 11 человек, начала экспедицию в воскресенье утром на исследовательском судне Skagerak. При этом уже в понедельник в полдень команда прибыла в район города Борнхольм, около которого произошли утечки из газопроводов, и приступила к работе. Исследователям предстоит выяснить, в каких местах оказавшийся в море из-за ЧП метан растворился в воде и куда движутся содержащие метан водные массы.

"Они не будут направляться к самому месту утечки до тех пор пока не проведут систематический анализ водных масс на пути к ней. Они начнут со сбора образцов к западу от утечки", — заявил специалист по морской биологии из Гётеборгского университета Томас Далгрен.

По данным газеты, команда включает в себя экспертов по химической и физической океанографии, микробиологии, а также зооплантолога и технического специалиста.

Отмечается, что предварительные результаты исследования будут готовы уже в конце текущей недели.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.