В Ливане проработали варианты экспорта газа после демаркации морских границ с Израилем
БЕЙРУТ, 3 окт — ПРАЙМ. Вопрос экспорта газа не является приоритетным для Ливана на данном этапе в связи с демаркацией границ с Израилем, однако варианты уже прорабатываются, сообщил РИА Новости источник в ливанском минэнерго.
"Вопрос экспорта ливанского газа не является приоритетным, сейчас Бейрут хочет возобновить геологоразведку, остановленную весной 2020 года после того, как была пробурена одна скважина французской компанией TotalEnergies. Важность соглашения о демаркации границ в том, что оно положит конец спорам международных компаний, заморозивших деятельность", — сказал источник.
По его словам, TotalEnergies намерена вновь начать геологоразведку, однако на это уйдет минимум два-три года, в случае обнаружения месторождения со значительными запасами страна будет выбирать способ экспорта газа.
"Самый легкий вариант – возведение завода по сжижению газа в районе города Захрани на юге Ливана, при наличии значительного количества газа, а затем газ будет экспортироваться по морю в другие страны", — пояснил источник.
Среди других вариантов – использование израильского газопровода, по которому газ поступал бы на заводы СПГ в Египте, после чего его отправляли бы в Европу на судах. Еще одна опция – возвести завод по сжижению газа на одном из островов рядом с Кипром, который связан газопроводом с Грецией, и таким образом экспортировать напрямую в Европу. Первый вариант исключен "полностью из-за вражды между Ливаном и Израилем".
Возможно и использование трансарабского газопровода, идущего через Сирию и Иорданию в Египет, однако по факту этот проект заморожен.
Власти Ливана передадут до вторника ответ американскому посреднику Амосу Хокштейну ответ на предложение о морской границе с Израилем, заявил ранее вице-спикер ливанского парламента Элиас Бусааб. Во вторник ливанские власти обсудили переданное Хокштейном предложение по демаркации морских границ с Израилем.
В субботу президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты относительно разделения пограничных морских месторождений газа. Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
https://1prime.ru/gas/20221003/838342736.html