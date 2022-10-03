БЕЙРУТ, 3 окт — ПРАЙМ. Вопрос экспорта газа не является приоритетным для Ливана на данном этапе в связи с демаркацией границ с Израилем, однако варианты уже прорабатываются, сообщил РИА Новости источник в ливанском минэнерго. Ливан заинтересован в разработке месторождений компаниями из России

"Вопрос экспорта ливанского газа не является приоритетным, сейчас Бейрут хочет возобновить геологоразведку, остановленную весной 2020 года после того, как была пробурена одна скважина французской компанией TotalEnergies. Важность соглашения о демаркации границ в том, что оно положит конец спорам международных компаний, заморозивших деятельность", — сказал источник.

По его словам, TotalEnergies намерена вновь начать геологоразведку, однако на это уйдет минимум два-три года, в случае обнаружения месторождения со значительными запасами страна будет выбирать способ экспорта газа.

"Самый легкий вариант – возведение завода по сжижению газа в районе города Захрани на юге Ливана, при наличии значительного количества газа, а затем газ будет экспортироваться по морю в другие страны", — пояснил источник.

Среди других вариантов – использование израильского газопровода, по которому газ поступал бы на заводы СПГ в Египте, после чего его отправляли бы в Европу на судах. Еще одна опция – возвести завод по сжижению газа на одном из островов рядом с Кипром, который связан газопроводом с Грецией, и таким образом экспортировать напрямую в Европу. Первый вариант исключен "полностью из-за вражды между Ливаном и Израилем".

Возможно и использование трансарабского газопровода, идущего через Сирию и Иорданию в Египет, однако по факту этот проект заморожен.

Власти Ливана передадут до вторника ответ американскому посреднику Амосу Хокштейну ответ на предложение о морской границе с Израилем, заявил ранее вице-спикер ливанского парламента Элиас Бусааб. Во вторник ливанские власти обсудили переданное Хокштейном предложение по демаркации морских границ с Израилем.

В субботу президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты относительно разделения пограничных морских месторождений газа. Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.