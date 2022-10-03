МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились более чем на 10%, остановились немного выше 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Потолок цен на газ не снизит его стоимость, заявила польский министр

Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии стоили 1930,6 доллара за тысячу кубометров (+0,9%), что стало максимумом торгов. Вскоре котировки перешли к снижению. Ценовой минимум составил 1709,8 доллара (-10,6%). Последние фьючерсы торговались за 1714,7 доллара (-10,4%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1913,1 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.