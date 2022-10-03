МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место теракта на "Северных потоках" в рамках предварительного расследования, говорится в тексте релиза, опубликованном на сайте шведской генпрокуратуры. ФРГ, Дания и Швеция будут совместно расследовать ЧП на "Северных потоках"

"В рамках предварительного расследования предположительного серьезного саботажа на "Северном потоке" генпрокурор приняла решение оцепить место происшествия, чтобы провести расследование на месте преступления", — сказано в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что на данный момент оно не может раскрыть более детальную информацию и не готово отвечать на вопросы СМИ. Отмечается, что дальнейшие подробности будут опубликованы позже в пресс-релизе.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно