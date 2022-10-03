МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россия может провести новые заседания Совбеза ООН по ситуации на "Северных потоках", если в этом будет необходимость, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Байден назвал "преднамеренную диверсию" причиной прорыва "Северного потока"

"Я этого не исключаю, пока об этом говорить рано, но если потребуется, конечно, проведем новые заседания на этот счет. Пока того заседания, которое состоялось, вполне достаточно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, России удалось довести свою позицию по ситуации на "Северных потоках" в ходе заседания СБ ООН на эту тему. Он добавил, что "практически все без исключения" коллеги по Совбезу высказывали озабоченность по поводу произошедшего, при этом никто не указывал на причастность России к диверсиям.

"Но наши американские и британские коллеги попытались представить дело таким образом, что это очередная попытка России использовать трибуну Совбеза для каких-то безосновательных обвинений и утверждений", — сказал он, подчеркнув, что Россия никого не обвиняла, а озвучила только факты.

По словам Полянского, заседание было полезным.