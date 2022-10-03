МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Молдовагаз" расплатилась с "Газпромом" за июль и попросила отсрочку

"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — пишет агентство, ссылаясь на анонимного собеседника. Источники Блумберг отмечают, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

По данным Блумберг, сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Агентство пишет, что турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару с начала года, что является самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо. В то же время, отмечает агентство, дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил 11,2 миллиарда долларов.

Ранее в понедельник стало известно, что венгерская энергетическая компания MVM заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен.

Кроме того, ранее агентство Блумберг писало, что президент Турции Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на российское "голубое топливо". Позднее между Россией и Турцией было заключено соглашение о том, что Анкара будет оплачивать 25 процентов поставляемого в Турцию российского газа в рублях.