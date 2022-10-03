ВАШИНГТОН, 3 окт — ПРАЙМ. Американские военные не получали от европейских стран обращений о помощи в расследовании прорыва газопровода "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Байден назвал "преднамеренную диверсию" причиной прорыва "Северного потока"

"Насколько я знаю, нас не просили предоставить какие-либо конкретные средства по линии министерства обороны", — сказал военный.

Он напомнил, что шеф Пентагона Ллойд Остин предлагал помощь американских военных в недавнем разговоре с коллегой из Дании.

Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия" и отвергают свою причастность к ней.