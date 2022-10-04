МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. ЧП на "Северном потоке" в конце сентября не могут быть случайностью, считает обозреватель Мехмет Али Гюллер из турецкого издания Cumhuriyet. Европу накрыл шквал нескончаемой инфляции

Автор напоминает, что изначально именно Соединенные Штаты были обеспокоены сделкой России и Германии по поставкам газа через "Северный поток — 2" и всячески препятствовали окончанию проекта. Президент США Джо Байден даже обещал уничтожить "Северный поток". По мнению обозревателя, вряд ли это все — простое совпадение.

Сразу в четырех местах на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2", построенных для экспорта газа из России в Германию, были выявлены утечки сырья. "Очевидно, что четыре утечки на двух трубопроводах не могут быть случайностью. Так кто же может быть виновником диверсии и какова ее цель?", — ставит вопрос журналист.

Со стороны Запада сейчас обвинения главным образом сыпятся на голову России, там утверждают, что Москва таким образом пытается поднять мировые цены на природный газ. Отмечается, что после ЧП цены на октябрьские фьючерсы в Европе подскочили на 13,4%. "И что же от этого повышения выиграет Россия, которая не сможет продавать газ в Европу после того, как ее трубопровод был взорван?", — рассуждает автор статьи.

При этом в выигрыше останется тот, кто сейчас поставляет природный газ в Европу, а именно поставщики СПГ из США.

Отвечая на вопрос о том, кому на самом деле мешают "Северные потоки", он напоминает, что США с самого начала были против энергетической сделки России и Германии.

"Вот почему мы с самого начала расцениваем украинский кризис в то же время как американо-германский конфликт", — добавляется в статье.

Белый дом уже давно работает над ухудшением отношений России и Германии, пытаясь в том числе удержать работу Берлина и Парижа по выстраиванию стратегической самостоятельности и приверженности руководству Европой.