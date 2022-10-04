МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Евросоюз немного нарастил темпы закачки газа в свои подземные хранилища и заполнил их почти на 90 процентов, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe. Цены на газ в Европе опустились ниже 1650 долларов за тысячу кубов

По итогам газовых суток 2 октября объем заполненности европейских ПХГ вырос на 0,35 процентного пункта, до 89,32%. Сейчас в хранилища закачано в общей сложности около 96,53 миллиарда кубов топлива.

В выходные темпы закачки газа немного выросли — с 0,19 процентного пункта в будние дни до 0,26 п.п. в субботу и 0,35 п.п. в воскресенье.

Кроме того, были пересмотрены данные по нетто-отбору за 30 сентября. Как уточняется, в этот день закачка газа превышала отбор, хранилища пополнились на 0,21 процентного пункта, до 88,72%. При этом теперь сообщается, что хранилища в Бельгии заполнены на 100%. Источник назвал тему переговоров Москвы и Анкары по газу

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%. Этот показатель пока не достигнут в Болгарии (76,31%), Венгрии (74,08%), Латвии (52,75%). При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная.

Газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".