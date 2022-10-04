МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Приднестровское предприятие "Тираспольтрансгаз" выплатило "Газпрому" более пяти миллионов долларов через "Молдовагаз", рассказал в телеграм-канале глава молдавской госкомпании Вадим Чебан. Молдавия сможет закупать газ напрямую у Румынии

Как уточняется, средства пошли на оплату дополнительного бронирования и перевозки топлива за пять месяцев в прошлом и текущем году.

Согласно сообщению, "Тираспольтрансгаз" перечислил деньги "Молдовагазу", а тот – "Газпрому".

При этом Чебан подчеркнул, что выплаты не скажутся на тарифе для конечных потребителей.

В феврале президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, при этом большая доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье. Тирасполь в свою очередь заявил, что готов оплатить долг более чем на семь миллиардов долларов, но Кишинев не дает разрешения.