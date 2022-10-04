СМИ: Австрия опередила план по заполнению газовых хранилищ
Kleine Zeitung: Австрия заполнила газохранилища на 80,37% на месяц раньше запланированных сроков
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Австрии заполнены на 80,37%, эта цель выполнена на месяц раньше, чем планировалось, сообщила во вторник газета Kleine Zeitung со ссылкой на министерство энергетики республики.
По данным издания, Россия по-прежнему поставляет в Австрию больше газа, чем расходуется, и к 1 ноября в стране должен быть окончательно создан стратегический резерв в 20 TWH. В случае максимального заполнения всех газохранилищ этого объема хватило бы на год, пишет газета, добавляя, что не весь газ в Австрии зарезервирован для внутреннего использования.
Согласно данным регулятора E-Control, "почти 50%" газа из хранилищ в Австрии предназначены для национального рынка. Более точные цифры будут опубликованы в начале ноября.
https://1prime.ru/gas/20221004/838349305.html
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