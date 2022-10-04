МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Австрии заполнены на 80,37%, эта цель выполнена на месяц раньше, чем планировалось, сообщила во вторник газета Kleine Zeitung со ссылкой на министерство энергетики республики. Евросоюз заполнил свои газовые хранилища почти на 90 процентов

По данным издания, Россия по-прежнему поставляет в Австрию больше газа, чем расходуется, и к 1 ноября в стране должен быть окончательно создан стратегический резерв в 20 TWH. В случае максимального заполнения всех газохранилищ этого объема хватило бы на год, пишет газета, добавляя, что не весь газ в Австрии зарезервирован для внутреннего использования.

Согласно данным регулятора E-Control, "почти 50%" газа из хранилищ в Австрии предназначены для национального рынка. Более точные цифры будут опубликованы в начале ноября.