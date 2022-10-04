МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американские производители сниженного природного газа (СПГ) нарастили экспорт в Европу в сентябре, хотя общий объем поставок отставал от среднего показателя за первые восемь месяцев 2022 года из-за приостановки одного из терминалов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon. Не дожидаясь зимы: Европа провалила тест на отказ от российского газа

Производство СПГ в США отстает от полной загруженности из-за произошедшего в июне пожара на терминале Freeport, который привел к его остановке. При этом спрос и цены на СПГ растут, поскольку европейские покупатели пытаются найти альтернативу российскому газу.

В сентябре из США отправилось 87 партий СПГ общим объемом 6,3 млн тонн, согласно данным отслеживания танкерных перевозок. В августе было экспортировано 6,25 млн тонн, однако ранее в этом году месячные объемы поставок превышали 7 млн тонн.

Примерно 70% партий, или 4,37 млн тонн СПГ, было направлено в Европу, в то время как в августе и июле эта доля составляла 56% и 63% соответственно. На фоне увеличения поставок в Европу число партий, направляющихся в Азию, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, сократилось.