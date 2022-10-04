Британия направила в Северное море фрегат для охраны трубопроводов
Британия направила в Северное море фрегат для охраны инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках"
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Великобритания направила в Северное море фрегат, который будет осуществлять охрану европейской энергетической инфраструктуры после ЧП на газопроводной системе "Северного потока", сообщили в минобороны страны.
"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и работает с норвежским флотом, чтобы обезопасить тех, кто работает вблизи газопроводов", — говорится в публикации ведомства в твиттере.
Ранее министры обороны стран Объединенного экспедиционного корпуса осудили теракт на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", а также обсудили возможные ответные меры.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала аварии на газопроводах беспрецедентными и заявила, что оценить сроки ремонта пока невозможно.
Генпрокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
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