МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Великобритания направила в Северное море фрегат, который будет осуществлять охрану европейской энергетической инфраструктуры после ЧП на газопроводной системе "Северного потока", сообщили в минобороны страны. СМИ раскрыло цель саботажа на "Северных потоках"

"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и работает с норвежским флотом, чтобы обезопасить тех, кто работает вблизи газопроводов", — говорится в публикации ведомства в твиттере.

Ранее министры обороны стран Объединенного экспедиционного корпуса осудили теракт на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", а также обсудили возможные ответные меры.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии. В Германии предупредили Украину о проблеме после ЧП на "Северных потоках"

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала аварии на газопроводах беспрецедентными и заявила, что оценить сроки ремонта пока невозможно.

Генпрокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.