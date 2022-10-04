МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Власти США исключают введение запрета или просто каких-то ограничений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы этой зимой, которые рассматривались как вариант борьбы с инфляцией в Штатах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. МЭА спрогнозировало значительный рост европейского импорта СПГ в этом году

"Белый дом исключил возможность введения запрета или ограничений на экспорт природного газа этой зимой, чтобы помочь смягчить нехватку энергии в Европе", — сообщили агентству источники.

Запасы природного газа, основного топлива для отопления в стране, находятся на исторически низком уровне после того, как американские компании экспортировали рекордные объемы в Европу в последние месяцы. В свою очередь чиновники из Белого дома, в ответ на скачок инфляции до максимумов за четыре десятилетия, изучили влияние на этот рынок возможного ограничения экспорта энергоносителей для снижения внутренних потребительских цен и увеличения запасов газа, пояснили источники агентства.

Но этот анализ лишь укрепил общее мнение о том, что такой шаг был бы слишком экстремальным и нарушил бы ключевые отношения с союзниками в Европе, добавляет Рейтер.

Ранее, весной, газета Financial Times сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу года для частичного замещения российских энергоносителей. По словам источников, анализ, проведенный Белым домом, только укрепил поддержку продолжения экспорта, хотя растущие цены на энергоносители и более холодная, чем ожидалось, зима могут проверить приверженность президента США Джозефа Байдена этим планам.

"Байден взял на себя обязательство в марте, и мы его выполняем. Мы превзошли цель по экспорту СПГ, поставленную президентом Байденом", — сказал агентству высокопоставленный представитель администрации, отметив, что с начала марта объем экспорта СПГ из США в ЕС составил 30 миллиардов кубометров, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года.